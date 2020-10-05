【娛刺撈飯】被認錯楊冪嬲爆 趙麗穎小題大造

「I DON'T BELIEVE IT，是我『恍似』了你。」台灣組合優客李林，29年前嗰首《認錯》，依家聽番都真係唔覺過時。事關做錯嘢，未必會有人認錯，但面盲症，將許志安認錯咗做杜德偉、將拖住老婆方媛嘅Aaron，當咗係Leon嘅CASE呢，就一單又一單，試問嬲得幾多吖。

話說內地女星趙麗穎，多次被「認錯」咗做楊冪，穎姐甚至㷫到喺社交網爆Seed鬧爆「粉絲為甚麼要把我和楊冪認錯」。唉！女人最棹忌就係被人認錯，趙麗穎嬲嬲豬都係可以理解嘅，之不過呢單嘢嘅性質就有少少唔同喎，事關有可能係一次、粉絲向藝人嘅反向教育呀！

係人都知啦，楊冪4歲就出道做童星，2011年憑古裝劇《宮》爆紅，影視作品不計其數，觀眾對咗佢三十年都唔厭，證明咗冪姐有一定嘅實力同觀眾緣。反觀穎姐，2011年《新還珠格格》後叫做開始多咗啲人識，但因為一次被遊客喺拍攝現場，嗌咗佢做「楊冪」啫，就㷫到上網鬧神鬧鬼。喂，楊冪被疑似「惡意代拍」鬧「垃圾」，反應都冇咁大喎！再講，以當年趙麗穎嘅名氣，遊客一時認唔出佢，都合情合理啫。

就算趙麗穎真係好唔開心被人認錯咗，係咪都可以有一個好啲嘅處理，展示一吓應有嘅IQ同EQ呢？譬如話，聽到有人喪嗌自己做「楊冪」，係咪可以擰歪塊面呢？咁嗌嗰個見你畀個咁嘅反應，理論上應該會好冇癮，繼而就好大機會會認為：「楊冪都幾寸喎！」即係咁，成單嘢明明唔關自己事，冇理由自己受晒㗎，係咪呀？就算後來有人挖番出嚟講，你都可以大條道理：「乜我係楊冪咩？我唔係吖嘛，點應呀？」面盲粉絲咬你食咩？

雖然趙麗穎後來都識得講，話自己當日嘅處理係「年少輕狂」，不過恨錯難返啦。有冇諗過點解咁多年嚟，一直有網民努力不懈、返工取酬咁款，係咁喪截圖、喪做對比，力證趙麗穎係楊冪嘅copy cat呀？你估依家係石器時代？食飽冇世藝？冇劇要煲、冇手遊要打、冇影音短片要拍？

如果年少輕狂，得罪嘅只係一個半個小粉絲咁都還好，至怕唔係咋！其實認錯呢味嘢，除非好似農夫嘅C君同陸永咁，唔九秒九劃清界線、以正視聽，好大機會恨錯難返、後果自負。否則？都係一笑置之啦。你睇衞蘭、衞詩；孖仔周志文、周志康，佢哋被人認錯得少咩？但你幾時見過佢哋發脾四？下次咁「好彩」，被人認錯，唱首「I DON'T BELIEVE IT」咪算囉，表態得嚟又不失家教。