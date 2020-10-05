床上講初戀史　欣宜自爆計劃雪卵

寰亞經理人林珊珊最近在其專屬頻道節目，邀請了剛簽約公司旗下的鄭欣宜（Joyce）做嘉賓，齊齊到酒店Staycation，二人在床上大談初戀史，更請來心理治療師李靈津，教大家如何透過繪畫加深自我的認知，為身心平衡踏出第一步。

Joyce一向真性情說話爽直，在節目中也大膽討論自己「雪卵」的計劃，她說：「好開心可以聽到珊珊有關約會拍拖嘅分享，學到好多嘢，估唔到我同珊珊嘅初戀都好相似，可能大家都係讀女校，大家都係喺聯校活動嗰度至識到男仔。」珊珊說：「我知道你喜歡笑好開心嘅，但原來你都好易喊，好真性情，不過最特別係你好坦白咁講自己真係有想過『雪卵』，我都係第一次真係面對面有人同我討論呢個話題，真係好難得。」

之後珊珊的囡囡西瓜 （李澄）還帶媽咪繼續遊走各區，為大家介紹吃出「家的感覺」便當，好味道呀！

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