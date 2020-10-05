【疑遭陷害】蕭亞軒深夜發文呻累　網民擔心精神再崩潰

台灣天后蕭亞軒（Elva）前年因籌備新專輯而飽受壓力，導致身體出現問題以致停工休養，去年尾宣布正式回歸，原定今年中推出全新專輯，但受疫情影響導致延遲發行。尋晚Elva喺社交網突然有感而發：「累，但是希望結果是好的，扮了很久的壞人，結果是自己人幫我打造的，千萬別輕易當老闆，不要亂給同情，但也別忘了初衷，誠信是一輩子，自私、假情時間會說話，打回原形，麻煩請對號入座。」貼文一出，好多粉絲都好擔心佢嘅精神狀態，有人問她為何如此不順？佢回應：「很順，只是太直言，用社會警惕，引為我也一直剪討。老鼠是太過去信任而產生，大家都要能承擔自己的言行，共勉。」唔少網友都睇到一頭霧水，話唔係好明白佢講乜，有人留言：「發的文章看不懂，不發專輯也不出單曲，粉絲累了，妳開心就好。」Elva直言：「有天你走過我一直在負責的路，你會懂的，簡單單純的你，要好好珍惜現在。」

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