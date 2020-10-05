BLACK PINK係偶像！黎紀君抄足衣着風格又跳又唱

有一個歌手夢的藝人黎紀君（Christy），她經常在社交平台及專屬頻道唱Cover過吓歌手癮，連Dance Cover都不放過，近期她熱捧韓國人氣女團BLACK PINK，繼上次Dance Cover她們的《Kill This Love》，最近再來BLACK PINK的《How You Like That》，好多粉絲都大讚她跳得好，還讚她表情管理畀足一百分。

在Christy提供拍攝的花絮片段中，她跟三位Dancers走到大廈天台取景拍攝，勁度十足，她們更跟足BLACK PINK四女的衣着款，她說：「每一次Dance Cover，我都係扮我最鍾意嘅Jennie，盡力佢着嘅所有衫我都會跟足，之前嗰次Cover《Kill This Love》都係咁，為等啲衫都等咗好耐先拍。」當日她們為了避開太陽，刻意選擇朝早十點開始拍，她說：「點知個太陽都係對到正我哋頭頂，我哋四個真係成隻歌跳晒，係好辛苦，跳到大汗疊細汗，拍咗成兩、三個鐘頭。」她又預告將有第三隻BLACK PINK的舞會Cover，好快就會跟大家分享。