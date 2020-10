BLACK PINK係偶像！黎紀君抄足衣着風格又跳又唱

有一個歌手夢的藝人黎紀君(Christy),她經常在社交平台及專屬頻道唱Cover過吓歌手癮,連Dance Cover都不放過,近期她熱捧韓國人氣女團BLACK PINK,繼上次Dance Cover她們的《Kill This Love》,最近再來BLACK PINK的《How You Like That》,好多粉絲都大讚她跳得好,還讚她表情管理畀足一百分。

在Christy提供拍攝的花絮片段中,她跟三位Dancers走到大廈天台取景拍攝,勁度十足,她們更跟足BLACK PINK四女的衣着款,她說:「每一次Dance Cover,我都係扮我最鍾意嘅Jennie,盡力佢着嘅所有衫我都會跟足,之前嗰次Cover《Kill This Love》都係咁,為等啲衫都等咗好耐先拍。」當日她們為了避開太陽,刻意選擇朝早十點開始拍,她說:「點知個太陽都係對到正我哋頭頂,我哋四個真係成隻歌跳晒,係好辛苦,跳到大汗疊細汗,拍咗成兩、三個鐘頭。」她又預告將有第三隻BLACK PINK的舞會Cover,好快就會跟大家分享。