鄧達智悼高田賢三：為亞洲設計師創先河

本地時裝設計師鄧達智（William）自讀書時已開始留意Kenzo創辦人高田賢三的作品，對於高田賢三周日因新冠肺炎而病逝，大感可惜：「雖然佢唔算好年輕，但今時今日冇病冇痛，好多人都活到九十幾，佢作為一個iconic人物，當然覺得可惜，因為我都經歷過新冠肺炎，估唔到佢畀新冠肺炎打敗咗。」

William大讚對方是大師級，對亞洲設計師在巴黎發展影響深遠：「佢係第一個亞洲人成功打入巴黎時裝界，佢唔係普通打入，而係非常紅，當年好多人都抄襲佢嘅設計。佢當年嘅設計係西方人未見過，佢加入日本同中國元素，好新穎，係顛覆咗西方時裝嘅概念，好受年青人歡迎。佢又創咗先河，佢嘅成功令到其他日本以及亞洲設計師相信係可以去巴黎發展，將目標定得更高，所以之後先有Yohji Yamamoto、Comme des Garcons嘅成功，呢個係佢最大功勞。」William指高田賢三的笑容以及幾十年不變的椰殼頭髮型是其標記，令人難忘。

而著名音樂人陳少琪今日也有在社交網站上發文悼念，他表示：「第一套買Kenzo並不是服裝，而是87年在東京買的一對茶杯，後來每年的結婚紀念日都會用來喝一杯茶。33年後的今天，用它來送別高田賢三，和他獨特的美學。」