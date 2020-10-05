哈利波特迷　撕出嚟嘅霍格華茲

無論你是文具控還是哈利波特迷，以下介紹的這款文具，一定會令你立即心心眼，因為實在是太精緻了。日本建築模型製作公司「TRIAD 」設計的紙雕便條紙「OMOSHIROI BLOCK」，最近推出了霍格華茲城堡的版本，作為哈利波特內的魔法學校，相信各位哈迷都好想擁有。

「OMOSHIROI BLOCK」 於使用前只是平平無奇的便條紙，但隨着順序一張一張的撕開後，城堡的輪廓就會慢慢浮現，每撕一張都有不同的驚喜，當用完整個便條紙後，所浮現的霍格華茲真是相當細緻又壯觀，無論是窗戶、迴廊、結構、城牆也是一個不落，層次感分明。