哈利波特迷 撕出嚟嘅霍格華茲
2020年10月05日 17:00
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日本「TRIAD 」的紙雕便條紙新推出霍格華茲城堡的版本，隨著便條紙的使用慢慢浮現。（互聯網）
無論你是文具控還是哈利波特迷，以下介紹的這款文具，一定會令你立即心心眼，因為實在是太精緻了。日本建築模型製作公司「TRIAD 」設計的紙雕便條紙「OMOSHIROI BLOCK」，最近推出了霍格華茲城堡的版本，作為哈利波特內的魔法學校，相信各位哈迷都好想擁有。
「OMOSHIROI BLOCK」 於使用前只是平平無奇的便條紙，但隨着順序一張一張的撕開後，城堡的輪廓就會慢慢浮現，每撕一張都有不同的驚喜，當用完整個便條紙後，所浮現的霍格華茲真是相當細緻又壯觀，無論是窗戶、迴廊、結構、城牆也是一個不落，層次感分明。
這個便條紙共有150張，用完後還可以用附贈的亞加力膠納盒裝起來，藝術感十足，當作擺設也是超夢幻。除了新品「霍格華茲城堡」外，品牌過往也推出過清水寺、雷門淺草等經典建築，同樣具有收藏價值。霍格華茲紙雕便條紙的售價是19,800日圓（連稅） （約HK$1,454），在Caseplay (https://bit.ly/3l6jdOr) 有售，不過太受歡迎，暫時已經售光，各位哈利波特迷要等一等。