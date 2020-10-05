張艾嘉撐新導演　象徵式收車馬費

藝人張艾嘉、林德信及陳果出席公開活動。原定上月開拍新戲的張艾嘉，透露因疫情延至11月才開工：「套戲講漸漸式微嘅霓虹燈行業，係幾百萬低成本製作，班底全部新人，我象徵式收車馬費，預計拍20日，我唔介意辛苦，但年紀大都希望捱得過。（會畀意見新導演？）會將自己嘅專業知識分享，不過都尊重返新導演嘅最後決定。」

而林德信受訪時，講到繼母葉蒨文日前生日，問到可有與對方慶祝？他笑說：「爸爸（林子祥）12號生日，所以到時夾埋喺一齊慶祝。（親自下廚？）問過爸爸想食乜，佢話漢堡包，但好高要求，我驚會整衰。」

至於憑執導電影《墮胎師》入圍下月台灣金馬獎「最佳導演」的陳果，坦言現時仍未決定會否出席，他說：「籌備緊新戲唔得閒，本來諗住隔離期間可以寫劇本，但前後咁多日，好怕困住自己，又唔畀落街食飯，所以仲諗緊。」

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