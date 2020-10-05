本日日本：去和歌山人氣海灘Glamping

位於和歌山縣那智勝浦町的海灘BLUE BEACH那智（又稱那智海水浴場）是該縣最大的海灘，海岸線接近800米，每年都吸引超過5萬個遊客，是當地的日光浴及游水勝地。最近該處有新的Glamping設施及咖啡店開幕，令度假又多了一個好選擇。設施位於海灘附近的草地，共有5個帳幕，每個帳幕最多住4人，附設4張單人床。黃昏時分，可以坐在帳幕外，面向一望無際的大海，吹着海風欣賞夕陽，一邊享用牛排、雞肉、香腸、蔬菜等豐富食材炮製的BBQ。住宿一晚包晚餐約每人12,000日圓（約HK$876），住客也可加錢食埋早餐。另外還附設咖啡店，非住客都可以光顧，提供熱帶風情的食品，例如綠咖喱飯、那智勝浦的吞拿魚丼等等，此外亦可品嘗到剛在和歌山開店、京都人氣香蕉汁專門店Thank You Banana的招牌香蕉汁，香甜醒神。

BLUE BEACH那智

地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮

費用：Glamping每人每晚12,000日圓（約HK$876）

營業時間：11:00am~日落（Cafe）