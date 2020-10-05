【調教老公】學嘢喇！女星馭夫術軟硬兼施

《東張西望》主持李旻芳（Lucy）同老公黃耀英向來恩愛，兩人不時喺社交網分享新婚生活，不過男人天性就係鍾意睇靚女，呢家社交網咁方便，真係想睇幾多有幾多，Lucy呢日就發現老公偷睇性感女社交網，不過黃耀英搞笑辯稱睇相只是想睇室內設計，不過明明張相嘅女士只是穿着三角褲，真係水洗都唔清囉！Lucy知道後就問網友應該點樣罰老公好，應該「認真教」定「跪玻璃」？她開放讓網友投票，結果Lucy說：「過半數要求跪玻璃，屋企無碎玻璃，用電芯便宜咗你啦，扮到咁慘，你估我會原諒你咩？」片中Lucy將電芯撒落地下，黃耀英乖乖跪在電芯上面，更應Lucy的要求掹耳仔求饒，認真搞笑！

Lucy呢個跪電芯招式用嚟調教老公，令佢記憶深刻之餘又唔會拎佢受傷，確實一舉兩得！其實圈中有唔少女星馭夫有術，只需幾招就令到老公帖帖服服，甘寧做愛的虜奴。

小S

台灣女星徐熙娣（小S）老公許雅鈞（Mike）婚後生活十分甜蜜，風情萬種、千變萬化嘅小S絕對係馴夫高手，儘管Mike被曝出入夜店，身邊被身邊鶯燕環繞，但小S從來冇責備老公，而且每次都出來力撐，佢嘅馭夫之術就係畀足夠空間老公讓他瘋，而小S偶爾都會畀老公驚喜，稱得上係調情高手，除了懂得與老公維持甜蜜外，處理家庭事務和教小孩方法都很有技巧，令花心嘅Mike最終都係將心放番喺家庭入面。

張寶兒

「準袁太」張寶兒能夠將火爆嘅袁偉豪（Ben）改變成柔情鐵漢，以前Ben遇到不快事就會放上網指摘，但自己識咗寶兒後，就情緒起伏冇咁大、冇咁忟憎，學識包容。而寶兒同Ben聯名買入豪宅，有共同目標同信念，Ben為供樓都買少咗玩具，變得成熟同有擔當。

蔡少芬

蔡少芬（Ada）與張晉結婚多年都十分甜蜜，連去好友嘅婚禮都十足十好似佢哋嘅婚禮咁，Ada出晒名係「炫夫狂魔」，每次上節目都將老公掛喺嘴邊，大讚老公唱歌好、跳舞好、演技好、武功好、生得靚仔又孝順，總之就係乜都好，蔡少芬的馭夫絕招就係「誇」，每次講到張晉的時候，蔡少芬態度只有一個：我老公最帥、我老公最好！就連手機上的連絡人名字標籤都是「全世界最帥的老公」， 早前張晉微博上載半裸照晒腹肌，隨後，蔡少芬轉發老公微博說：「天啊……這是我老公啊，大家滾開……我要摸一下啊。」Ada成日讚，就真係讚出一個絕世好老公！