果粉聚焦：交足功課的新平板　8代iPad實測

Apple上月發表了多個新產品，最搶Fo固然是Apple Watch Series 6，此錶之前已為大家測試，今次就為大家測試同場發表的第8代iPad。齋睇樣，新iPad沿用鋁金屬一體式結構，粗邊框屏幕、實體Touch ID按鍵全部保留下來，就連機背質感、Logo位置及鏡頭設計亦跟上代相同，坦白講新鮮感不大。顏色則依舊有太空灰、銀及金三色，不易印指紋，另外厚度維持在7.5mm，依然纖薄，帶出街十分方便。

一如上代，它內建10.2吋LED背光Retina屏幕，解像度及亮度維持在2,160×1,620及500nits，畫面明亮鮮艷，顏色生動，可視角度也不俗，側面睇未見明顯變色變暗。美中不足是仍然沒有True Tone，也不支援P3廣色域，技術稍稍不及iPad Air及iPad Pro。

跟以往一樣，它支援初代Apple Pencil，觸感與靈敏度大致相同，可辨認深淺及粗幼筆迹，斜掃一樣認到。另外，多得iPadOS 14，它多了一個超實用的「隨手寫」功能，在任何位置手寫文字，系統都會轉為電腦文字。實測所見，只要唔係寫到打風咁，基本上中英文都認到，而且可以成句辨識，啱晒Jot Notes用。

樣子屏幕不變，第8代iPad優化在骨子裏，處理器由上代的A10 Fusion，升呢改用A12 Bionic，速度快上40%，GPU效能也快了2倍之多。以《Geekbench 5》測試，單核與多核測試分別得出1,104分及2,042分，較上代的763分及1,149大幅提升。此外，A12 Bionic也帶來了神經網絡引擎，擁有更強的相片編輯或AR處理能力。

總的來說，作為目前入場門檻最低的iPad產品，第8代iPad性能、屏幕表現與配件兼容能力都交足功課，無論辦公或學習都能滿足需要，若用的是第5、6代iPad，或從來未擁有過，此代絕對值得入手。然而假如用的是上代，坦白講升級的理由就不多，除非多一點顏色選擇，或改用USB Type-C插頭，這樣會令人覺得有誠意一點。

規格表

處理器：A12 Bionic

屏幕：10.2吋（2,160×1,620解像度）

儲存容量：32GB或128GB

鏡頭：（前置）120萬像素、（後置）800萬像素

對外連接：802.11ac、藍牙4.2、Lightning

作業系統：iOS 14

體積：250.6×174.1×7.5mm

重量：490g（Wi-Fi版）、495g（Wi-Fi＋Cellular版）