何雁詩自資拍MV　鄭俊弘爆有大量床戲

歌手何雁詩（Stephanie）跟未婚夫鄭俊弘（Fred）昨日進行過大禮儀式後，今日就拍住上於酒店拍攝Stephanie的新歌MV《基本戀愛套路》。兩人見記者時春風滿面，Stephanie冧爆指仍然好開心，講到被催生B，Fred就指想先過二人世界，之後再落力造人。問到是否如期於11月7日擺酒？Stephanie指會延期，但因為2020年是好年，當日會照進行接新娘儀式及簽字，不過簽字地方還未決定：「想搵個私隱度高啲嘅地方，做一個小型慶祝。」他們透露姊妹團屬圈中好友的有陳瀅、賴慰玲、蔡思貝、吳嘉熙及陳嘉寶，張子丰會反串做姊妹，而兄弟團的圈中好友只有張頴康，其他的均是中學同學。

問到Fred過大禮花費幾多位數字？他扮傻說：「唔記得幾錢啦！大家開心就得，唔肉赤嘅。」Stephanie則「投訴」爸爸全日開心到只攬住Fred，當她透明。至於金器方面，她表示有2、3對龍鳳鈪及兩條金鏈：「屋企人會再送。（嗰日戴晒上去怕唔怕重？）我係從簡嘅，但送畀我嘅全部都會戴晒，因為係心意嚟。」

提到新歌MV拍攝，Stephanie透露自資五位數，更笑言因為是結婚禮物，沒可能搵另一個男主角演出，故最後出動未來老公，拍攝二人私下一日的生活。問到Fred是否唔收酬勞？Stephanie搶答：「象徵式畀番8蚊佢囉，我尋日話畀條金鏈佢。」Fred大爆MV中有大量床戲：「真係我哋嘅私人生活，有親熱鏡頭、搞笑嘅、戲劇嘅。」Stephanie又指當眾跟Fred很尷尬。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc