余曉彤海底撈「西」　可宜驚遇避孕套誤當白鮓

西貢白腊灣早前出現疑似長征火箭碎片，不少藝人都會到沙灘或出海游船河，其實佢哋又有冇見過啲奇怪嘅海上垃圾呢？

江伊晴：「要數最奇怪嘅海上垃圾，非我老公（蕭唯展）莫屬，唔好睇佢6呎高，其實佢乜都驚，搭飛機會暈機浪，搭船會暈船浪，喺海上佢會暈到嘔，所以拍拖時，我係要拒絕一切海上活動。記得有次同佢去馬爾代夫旅行，咁包埋潛水，咁潛水前要試水，嗰時佢仲大大聲話潛水好簡單，用口吸口呼，點知嗰度只有2咪水深，佢企高都可以凸個頭出嚟呼吸到，點知佢個頭一潛入水就驚，搞到嗰個旅程只得我一個人去潛水。」

可宜：「喺香港每次去海灘都會見到垃圾，試過游水嗰陣畀膠袋纏腳，滑潺潺感覺好唔舒服，而我印象最深刻，係有次見到疑似避孕套，我離遠見到仲以為係白鮓，驚佢游埋嚟會傷到我，點知飄近先發現似避孕套，嗰陣真係覺得好惡心，即刻反方向游走，我唔知點解呢啲嘢會喺海入面，抑或有人喺沙灘唔知做啲咩沖咗落海，但都希望大家保持公德心。」

余曉彤：「我做過好多次水底同沙灘清潔活動，真係千奇百怪乜嘢垃圾都有，見得最多係膠樽、玻璃樽、紙包飲品、魚網等等，比較奇怪係床褥、掃把同書包，冷氣機都見過，最神奇係見到一個關公像，當時我自己都嚇一跳，我記得有一次喺沙灘嘅水底執垃圾，個像畀啲沙埋住咗，離遠睇好似一個碗嘅物體，我撥開啲沙，一拎上嚟睇原來係一個關公像，我諗咗好耐攞唔攞上嚟，最後都攞咗上岸。我最近又執到一隻『西』嘅麻雀，我諗成副麻雀冇咗一隻西，唔知點樣打呢？」

莊思明：「我見過最奇怪嘅海洋垃圾，係我學潛水時見到嘅，就係一條大車胎，我見到時覺得好怪，點解咁大件物件都可以掉落海，原來喺人類思維入面，只要覺得呢樣嘢係冇用嘅，就掉落海一了百了，咁佢就會消失，其實事實證明係唔會嘅，佢只會繼續喺海底入面，要隔好耐好耐先會磨蝕。而遊船河時見得最多係膠袋，真係好多，真係好影響海洋生態，好多魚、動物都係俾膠袋纏住窒息死，希望大家唔好亂掉垃圾落海。」

譚嘉儀：「之前去遊船河，喺沙灘上成班朋友見到一啲陳年嘅水樽，即係已經絕咗版、唔會再出嘅紙盒裝或水樽飲品，睇怕都有好多年歷史，原來啲垃圾真係會藏喺海入面好多年都唔會變，所以大家真係唔好丟垃圾落海。」

胡美貽：「之前出海游船河，喺個海度見到條車胎，好大條，都幾好奇點解仲浮緊，我覺得應該係船嘅，好特別㗎！本身以為係一個人，或者係識得郁嘅嘢，要去近啲先見到，但都冇辦法，都仲有段距離，冇辦法拎得起佢，最後就由佢繼續喺度漂浮。」

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