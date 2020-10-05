被寸係過氣明星　馬賽反擊：為了生孩子停工

藝人馬賽2008年參選港姐勇奪季軍入行，隨即被力捧發展不俗，惟捲入不雅片風波，導致演藝工作一度叫停，最終離開香港，北上往內地發展，去年佢更榮升人妻兼人母，並轉戰KOL行列，成功殺出新血路。

不過近日有內地文章直指馬賽為過氣明星，更批評淪為帶貨主播，即觸動其神經，她決定拍片反擊，澄清現時暫停事業全為照顧小孩：「他把我說得落魄不堪，演藝路線走投無路。其實我還沒開始直播，而我暫停我的事業是一個選擇，既然我生了孩子，我不想為了多賺一些錢、名氣，去耽誤了孩子的頭三年，因為三歲定八十，孩子的頭幾年對他的發展最重要，我不希望我事業很好，但孩子長大後我不了解他。」

她續指以前非常介意他人的眼光，至近年心態上起了變化：「我永遠都是看到別人的好和我自己的不足，都在追趕，特別在意別人的看法，容易自卑，後來經歷了很多很多，加上我自己學佛，我才覺得一切都是浮雲，無論人家說你好或不好，都不需要Care，他不會讓你增減半分，只要知道你內心追求的是甚麼，不需要跟人家比，做好自己就行了。」

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