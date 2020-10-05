【新一代性女】羅翠雯性生活唔協調搞到分手

現年26歲、擁32E上圍的「翻版G.E.M.」羅翠雯（Mangie）早前在ViuTV靈異比賽節目《鬼同妳上位》中，被指最淫邪突圍而出，現實中的她也非常率直，毫不避忌談閨房事，比賽前大熱的林鈺洧更出位。Mangie接受東網訪問時透露剛甩拖，自爆原因是性生活不協調：「同上個男友拍咗拖好多年，但一個月先得一次（性行為），對我嚟講當然唔得啦！因為（上床）會令大家之間嘅關係更加好，一個星期最少一、兩次都唔過分啩？」她不諱言願意配合男友增加性趣：「平時同朋友會研究床上招式，希望令男友唔會厭。如果真係激嬲男友都可以嘗試用唔同招式氹番佢，不過唔可以成日用。」

收私訊有人送屋？

娛樂圈常有潛規則傳聞，一副「胸」湧身材的她坦言曾收到出價100萬的「飯局」：「我喺網上有試過收過香港人同台灣人嘅私訊，有人試過話買間屋畀我，又提出畀100萬陪食飯，但一定唔係食飯咁簡單啦！我偶然會回應拒絕，不過都係一笑置之。」

此外，她表示曾在港鐵被性騷擾，當時卻因細膽而選擇沉默不反抗，她說：「有個男人用佢嘅重要部位觸碰我，又用隻手有意摸我，但遇到類似事情，我會唔出聲，因為諗可能佢唔小心呢！（如果對方變本加厲？）我會行開但唔會報警，因為驚對方辯駁，又冇證據，到頭來都冇辦法懲治佢。」

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