吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，口舌招尤，容易在朋友聚會中產生不必要的糾紛，影響心情。

牛：↓ 家中容易發生不愉快事件，要注意家中老人家的健康，慎防有事發生。

虎：↑ 金錢運上升，收入雖然較以前增加了不少，但也要好好看緊自己的荷包。

兔：→ 別人的攻擊雖然叫你難受，這正好是個反省機會，不妨好好的想一想。

龍：→ 做事得再謹慎一點，小心一時的疏忽會釀成大禍，惹起眾人對你的不滿。

蛇：→ 宜多放心思在工作上，這對你有莫大的益處，又或者令你上位在望呢！

馬：↓ 辛辛苦苦的工作，換來了上司的挑剔，令你好不失望。紅色助運勢。

羊：★ 今天不妨抽時間修剪髮型，讓你看起來精神煥發，更有朝氣和活力。

猴：→ 今天適合擬定長期的生活計劃，對未來發展和生活，會有相當大的影響。

雞：→ 愛情讓你感到煩惱，也許對方根本不是真正適合你的人，還是想清楚吧。

狗：↑ 發現某事情對你有極大的意義，令你的人生起了莫大變化，宜把握機會。

豬：→ 不該說的話千萬不要隨口而出，否則很易得罪別人，三思而後才說話吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣回升，正財及事業運亦回穩不少，有利求職、轉職及謀事等，發展機遇不乏。

金牛：精神狀態較佳，加上人氣持續較佳，出勤、公幹及海外項目等，進程將較平穩。

雙子：感情及親子關係甚佳，異性緣亦較旺，有利增進夫妻感情，宜為生活增添情趣。

巨蟹：戀愛及社交運較佳，單身朋友多聯誼、多會友，可助招引戀愛良機，宜善用公餘。

獅子：工作壓力雖或較大，但體能回升，多休息及多運動，可助維持表現以及提高效率。

處女：人緣及桃花運持續回升，貴人運亦較佳，出勤、公幹及海外項目等，進展將較佳。

天秤：情緒回穩，家庭運回升，較能享受家庭及感情生活，宜善用公餘與身邊人多交流。

天蠍：辭令及思考力轉佳，有利增進與伴侶的溝通基礎和默契，宜善用公餘，多加交談。

人馬：工作及正財運回升，進度和表現將較平穩，求職、轉職或謀事等，亦可積極行事。

山羊：人氣、情緒及家庭運回升不少，親子及感情關係將較和諧，宜多聚會及多加約會。

水瓶：精神及情緒回穩，家庭運轉佳，士氣倍增，更能投入工作，爭取更佳表現和業績。

雙魚：社交運較佳，消閑活動多采多姿，若能多注意錢銀及人事情況，將更能享受其中。

預測：周三後，大市價位或具上調空間。