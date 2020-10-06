內地開工接受隔離　羅霖自備大量零食

藝人羅霖（Candy）最近接洽了內地一個工作，雖然只需工作兩天，但之前就要在深圳酒店接受十四天隔離，她樂觀地說：「最緊要係有工開，都唔可以無了期咁等通關，其實之前都已經推咗幾個內地工作，主要係離開屋企太長時間，會掛住兩個仔。」

正在接受隔離的Candy事前已為自己計劃了連串活動及帶備大量食零：「盡量安排做運動、睇書、睇電視劇同拍片嚟打發時間，酒店有提供瑜伽墊，我帶咗跳繩，每日跳五百下左右，每日做運動，人都精神啲。因為酒店唔畀叫外賣，所以我都帶咗好多食物同零食，我平時一日三餐都食得好清淡，但隔離十四日如果冇零食氹吓自己真係唔得，我帶咗薯片、紫菜、朱古力餅乾條等等。」

Candy今次是首次接受隔離，她覺得當地的安排不俗，入住第一日及最後一天也要接受核酸檢測：「每日早晚都有醫生幫我量體溫，有心理醫生打電話同你傾偈。我每日要自己打掃房間，然後將垃圾同要更換嘅毛巾放喺門口，每層樓都有保安24小時喺走廊。」

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