謝霆鋒自爆冇安全感　遺憾冇組過樂隊

謝霆鋒有份參與的內地音樂選秀節目《中國好聲音2020》剛播出的第七集，由他與李榮浩兩位導師進行PK賽，展開殘酷的對決，比賽前他帶領隊員加緊練兵，他獨唱《友情歲月》，又帶着李宇春多年前送他的結他，自彈自唱《只要為你活一天》，他又針對每位學員的特點作指導，他說：「我會把每個學員逼到絕境，只要你不掉下去。從選曲開始到整個比賽過程，我們的節奏，情緒起伏都是很豐富的，可以當作是音樂盛宴，所以我們是一份『完美餐單』。」

雖然戰隊實力很強，但是在比賽中，霆鋒依然全程緊張，甚至自爆自己是個缺乏安全感的人。所以在排兵布陣上，他也是本着「知己知彼百戰百勝」的原則，深入了解李榮浩戰隊每個學員的特點，甚至通過自己的推理判斷，把李榮浩的底牌摸得一清二楚。節目中，霆鋒再次提及自己人生的遺憾，當看到李榮浩戰隊斑馬森林的表演時，惜才的霆鋒完全不顧對手的身份，毫不吝嗇的表達對三個少年的喜愛：「我很想加入你們，我自己最大的遺憾就是沒有緣分和自己的哥們組成一個樂隊。」最終，霆鋒戰隊以四比二勝出，下集將與導師李健戰隊展開「最強戰隊」的對決。

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