扮性感女護惹不滿　BLACK PINK事務所：只係表達歌詞意思

韓國人氣女團BLACK PINK上周五公開新碟主打歌《Lovesick Girls》的MV，短短一小時便狂吸逾1,000萬點擊率，成員Jennie於MV中一人分飾病人與護士兩角，她穿上白色短裙配紅色高跟鞋，晒腿化身性感女護士，被網民鬧爆是歪曲了護士的形象和將護士當成性商品。

韓國保健醫療產業勞動工會昨日發聲明，批評MV中Jennie戴上護士帽、又緊又短的護士裙及高跟鞋的造型是將護士當成性幻想對象：「即使護士是專業醫療人員，但就因為大部分護士都是女性，總是被人當成性幻想對象及被質疑她們的專業性。」工會又指直到現時，護士還是被利用和受到性暴力困擾，因為大眾經常歪曲護士的形象，令情況繼續惡化，並指他們極度反對將護士當成性幻想對象和性商品，要求BLACK PINK所屬的YG事務所為事件負責。

YG事務所今日回應表示：「該場面是對應『No doctor could help when I'm lovesick』這句歌詞，絕對沒有特別意圖，希望大家將MV視為一個獨立的藝術種類，每個場面都是表達歌詞的意思，並無其他意思，希望大家理解。」對於會否刪走有關鏡頭，YG事務所就指正在討論當中。