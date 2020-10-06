強風一吹現禿額！楊冪陷脫髮危機粉絲心痛

大陸女星楊冪不僅擁有女神般美貌，還有火辣身材，一雙纖幼小腿更被稱為「腿精」，人氣居高不下，不過人紅是非多的她，常因髮線問題受到關注，近日，有網友又翻出她出席活動時的照片，強風一吹讓髮線向後移的秘密曝光。

近日有網友翻出楊冪之前出席活動時，被狂風一吹，額前秀髮整個飛起，髮線似乎依舊後移，側邊都看得出頭皮，雖然仍然是美女，但頭髮問題仍讓粉絲擔心，希望她能多休息，好好調理身體。

其實，這不是楊冪第一次被指「禿髮危機」，之前拍古裝戲《九州斛珠夫人》，梳高髮髻的她，額前看起來禿一塊，另外，在拍《談判官》時，男主角黃子韜突然撩起她的劉海要吻額，但撥開頭髮後，驚現超高髮際線，畫面相當尷尬。

對於自己頭髮頻受關注，楊冪也曾發文自嘲：「我是一個禁不起批評的人。」還說如果再批評她「我就去植髮！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc