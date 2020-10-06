諧星好友哭崩靈場　竹內結子丈夫願養大繼子

40歲日本女星竹內結子，上月27日驚傳在寓所自縊身亡，消息令外界痛心。竹內遺下與前夫中村獅童所生的14歲大仔，以及與現任丈夫中林大樹所生8個月細仔。據知中林仍然憔悴難過，難以接受妻子突然輕生，但他仍向身邊人表示會代替妻子，親手養育兩子長大成人。

竹內結子與前夫中村獅童離婚11年，一直母兼父職照顧大仔，直至前年再婚，閃嫁細她5歲的同門師弟中林大樹。竹內公布再婚時，曾發聲明表示：「討論到將來時，兒子曾說到『如果三人在一起，今後定會更加快樂』，他的話推動我們，希望今後三人手牽手，建立幸福快樂的家庭。」據知大仔與中林關係要好，婚前已叫對方做爸爸。而熱愛滑浪的中林，婚後會趁學校假期，悉心教繼子滑浪，今年夏天兩父子便曾一同到千葉衝滑。

有竹內的親戚透露：「中林仍然年輕，要他照顧兩名小孩實在很難，所以我們曾打算讓結子的姐姐收養大仔。」但中林的友人卻表示：「他對我們說『我要代替結子照顧兩名小朋友，如果養大他們，結子一定會感到最高興』，而大仔也很堅強，現在就讀中3的他，也表示要好好努力升上高中。」而竹內離世前一日，曾與老爺通視像電視，透露待疫情平息後會帶BB到奈良見爺爺。

與竹內情同姊妹的女諧星井上絢子，得悉好友離世後，日日以淚洗臉，茶飯不思。她於上月29日竹內出殯前，曾到殯儀館見遺體最後一面，更當場哭崩。井上是竹內社交網內唯一追隨的朋友，以往定必對井上任何Post畀like的她，死前一星期卻未井上新上載的4張相片讚好，疑當時情緒已有問題。