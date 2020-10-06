東沖有料到：一間我很想去住的酒店

上星期替泰國旅遊局香港辦事處前往拷艾（Khao Yai）拍攝旅遊節目，透過旅遊局及自己的人際網絡，聯絡了一些景點、餐廳及酒店進行採訪。 基本上如此情況下，一般受訪單位都會配合我們的宣傳提供贊助，讓我們不費分文。但偏偏當地有一間可能不是大集團經營的酒店，卻要求我們付款。如果是其他的旅遊達人或同業面對如此情況，應該會挑其他選擇，畢竟坊間願意贊助的酒店實在多的是，而且也沒有貼錢幫人宣傳的道理。部分旅遊達人可能更會因此說酒店有鬼來「唱衰」一番……但我卻偏偏反其道而行願意付錢入住，因為這間酒店實在太值得介紹了，無論為公為私也應該住一次！

該間位於石礦場的Villa式酒店，內裏有約10幢Villa，而場內分別設有小型餐廳及泳池等設施。特色之一是於Villa內的牆壁是貨真價實的石牆，可謂與石礦場的環境融為一體，設計十分獨特。剛入住時心裏不禁想，會否有窿罅讓蛇蟲鼠蟻進入房內呢？後來證實是我多慮了。而整體濃郁的自然氣息讓人十分難忘，房間的設備相當齊全，除了有窗簾外，於Villa外更有電動帳篷，既可以遮光又可以保障私隱。而Villa內設有獨立Router讓你輕鬆上網，而床的兩旁則有安放行李箱而設的小枱，整體設計十分周到。雖然會有人認為這裏略嫌空曠荒蕪，但擁有如此自然氣息的酒店在泰國可謂相當少有，所以我也不介意貼錢去唱好。而酒店內亦有Pool Villa可選，可惜訂房時已被人入住了。

雖然香港人對拷艾並不熟悉，但當地原來是曼谷人熱門的度假勝地，從曼谷前往僅花約2小時多車程，每逢周末都有大量曼谷人到訪，是值得一去的好地方。

胡慧沖