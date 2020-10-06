因香水結緣　施匡翹公開「暗戀」林德信

文青歌手施匡翹（Zaina）的新歌《差不多小姐》MV首播，歌曲正是Zaina求學時的一段真實愛情經歷，她特別邀請了林德信（Alex）擔任MV男主角，飾演她心儀的「大哥哥」。

Zaina表示這段沒有開始的愛情，圍繞着一個香水的故事：「Alex飾演我心儀的香水導師，教我整香水，我暗戀咗佢好耐，我哋嘅香水名為『Miss Almost』，就係《差不多小姐》英文譯名。」Zaina更特別訂製了一批《差不多小姐》特別版香水「Miss Almost」作宣傳之用。

林德信因為拍歌曲MV學識了好多關於香水知識而感開心：「香水就好似呢首歌咁講一個故仔，第一下聞到係一種感覺；將香水噴喺身度上，就好似劇情去到中段；香水喺身度散發嘅氣味，就好似劇情結尾，令人好期待最後係乜嘢味道。」Zaina即答謂：「係暗戀的味道！」

Zaina笑言因為歌曲是自身經歷，強烈要求公司有男主角，仲一定要見到個樣，她說：「因為之前幾個MV男主角都見唔到樣，林德信咁靚仔一定要騷個樣畀大家睇。」她感謝Alex幫忙，拍攝當日，Alex一直陪着她由朝拍到夜，並且跑了多個場景，連吃飯的時間都沒有，不停在趕場景，包括赤柱海邊及花店、灣仔的Party room、街市、電車站與及金鐘的香水店等。她稱讚Alex好有風度又有禮貌：「我只係新人，Alex完全冇架子，仲帶我入戲，走咁多場景亦冇嗌辛苦。」

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