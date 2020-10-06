即學「食物美容法」　預防膚色變黑和脫髮！

食物除了為我們帶來飽腹感、能量和快樂外，還會為身體提供營養。這些營養既可讓我們變得美麗，也可以是美容的陷阱，而當中的奧秘就讓我們一起來探知一二吧！

白天少吃「感光食物」

唔知大家有冇有聽過「感光食物」？哪是會令人愈吃愈黑的食物。所謂「感光食物」是指含豐富銅金屬元素的食物，對光線特別敏感，會吸引陽光中的紫外線，間接增加皮膚黑色素數量和活躍性，令皮膚更容易變黑、出斑及變得粗糙。

橙就是感光食物之一，台灣有一位女士曾在吃橙後沒洗乾淨手就到戶外曬太陽，結果手曬得發黑，去看醫生後才知是橙惹的禍。日常食物中其實也有不少感光食物，如蔬菜中的生菜、菠菜、莧菜、芹菜、芫荽、蘿蔔、茄子、紫菜、韮菜；水果中的檸檬、橙、無花果、菠蘿、桑子、木瓜；香料中的刁草、茴香、九層塔、黑芝麻以及薯仔、番薯和豆類等等。

不過除非你是大量食用或屬於容易光過敏的體質，否則這些食物對你的影響不大。但慎重起見，進行長時間戶外活動前還是少吃這些食物，免得受紫外線的內外夾擊。同時也要提提大家：雖然少吃「感光食物」可減少吸引紫外線，但卻不能預防紫外線和減少已形成的黑色素，所以為免膚色變黑，一定要Keep住用防曬和美白產品。

補充維他命、礦物質防脫髮

都市人壓力大，加上經常吹拉電染秀髮，久而久之就會令頭髮因脫落而變得稀薄。除了用防脫髮產品延緩脫髮問題，不妨從吃入手，為頭髮補充營養。要知道頭髮大多數由蛋白質製造，所以補充蛋白質既可以防止脫髮，同時也可促進頭髮生長，而雞蛋和雞肉中就含豐富蛋白質。

除了補充蛋白質外，特定的維他命也有滋養和強韌秀髮作用。不妨多吃菠菜（能補充維他命A、C和鐵質）、牛油果（含維他命E）、紅蘿蔔（含維他命A）、橙（含維他命C）和乳酪（含維他命B5及D）。其中乳酪不但可吃落肚，更可當髮膜使用，由內而外滋養髮絲。另外，礦物質亦有助頭髮生長及防止脫落，如含有鋅、脂肪酸、維他命的核桃、含鐵、鋅、不飽和脂肪酸的燕麥，也是育髮的上佳食品。