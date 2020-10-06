本日日本：全日首間Aloft酒店　登陸東京銀座

東京最近不斷有新酒店開幕，銀座便剛有萬豪酒店旗下的Aloft Tokyo Ginza進駐。Aloft與萬豪其他酒店走不同的路線，採用大膽活潑設計，促進人與人交流的空間。酒店同時採用嶄新科技，較符合年輕人口味。Aloft目前在全球25個國家及地區開設了超過175間酒店，這間Aloft Tokyo Ginza為日本國內首間Aloft酒店。

酒店位於銀座六丁目，地理位置優越，距離東銀座站及銀座站分別只需2及4分鐘路程，無論觀光或商務用途都十分便利。酒店共有205間客房，分5種房型，包括4間套房，設計充滿摩登時尚氛圍。酒店提供智能入住服務，入住時只需使用手機或 Apple Watch 就能打開房門，毋須使用傳統房卡。餐飲方面，頂樓設有酒吧Roof Dogs提供香檳、熱狗等輕食，還有半開放式廚房設計的The WAREHOUSE、定期舉行Live@Aloft音樂表演的W XYZ Bar等，氣氛輕鬆自在。如果旅行期間想做運動，酒店設有24小時開放的健身中心Re:charge，設施相當齊全。

Aloft Tokyo Ginza

地址：東京都中央區銀座六丁目14番3号

房價：每晚25,650日圓起（約HK$1,872）