馮允謙企山坡大石自彈自唱勁淆底：條濕滑山路…

寰亞唱作歌手馮允謙（Jay）的新歌《A New Day》比較勵志，勉勵大家不要放棄，一切都可以重新開始從頭來過，Jay說：「今次同之前好唔同，唔再講未來世界，不過冇特技幫助之下，上山落山全部要自己完成，拍嘢同平時行山好唔同，可能同一段小路要來來回回行好多次，而且要攞住個木結他，所以一上一落真係跑到大汗疊細汗。不過最緊張係因為之前落過雨，山路崎嶇濕滑，有個鏡頭需要我企喺山坡頂一舊大石上面自彈自唱，當然個心其實好驚，因為前面就係山崖，但個地下好滑，所以我左搖右擺時都要就住力，否則大風一吹就會跣落山。」

拍攝當日天氣不穩定，MV又需要分別拍攝日出和日落，所以朝早拍完日出，回程時下着大雨時，大家都非常緊張傍晚的日落戲份是否可以順利拍攝，但他緊張的卻是另一件事，他解釋：「因為導演幫我借咗一架跑車演出，我要揸住架車上山，咁山路又窄，我怕撞親㗎車啫。雖然我有國際車牌，喺加拿大時日日都揸車，但喺香港完全冇揸過，所以知道要拍揸車戲我都有啲緊張，之前一晚雖然八、九點就瞓覺，但結果都係瞓唔着，拍完日出又拍日落，十幾個鐘冇瞓體力好透支，不過好開心今日出現咗兩個奇迹，第一個係拍日出時，到現場重係烏雲密布，但一開機就太陽出來了；第二個奇迹係坐車去拍日落時本來重係好大雨，但去到一落車就好好天，上到山重見到個好靚嘅日落，真係辛苦都值得。」

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