品牌Crossover　飲品玩花臣

想搶食客的注目,就一定要有Gimmick,就連看似簡單的一杯茶飲或雞尾酒,除了加入不同的食材來配搭,還可以和不同品牌來Crossover,無論是可愛的卡通主題,又或和扮靚品牌聯乘,吸引度即時上升。

可愛男團

茶飲品牌Teaculation+-×茶和卡通品牌合作,推出「Sanrio characters.Teaculation - Thirst for Vacation」,由現時至12月24日,以Sanrio首隊男子組合Hapidanbui的Pochacco、Kerokerokeroppi( Keroppi)、Ahiru No Pekkle(AP鴨)、Bad Badtz-Maru(XO)、Hangyodon(水怪)及 Tuxedosam作主角,尖沙咀和旺角分店會於指定時期推出6款不同的限定飲品,包括素食的Pochacco士多啤梨豆乳城堡(士多啤梨豆乳沙冰)、Ahiru No Pekkle薄荷奇幻果園(薄荷柚子沙冰)、Bad Badtz-Maru搞怪黑芝麻撲克迷宮(黑芝麻豆乳奶蓋)等。除此之外,店內還有限定的聯乘精品換購,各位粉絲要留意了。

菊花之香

由現時至11月8日,台灣茶飲品牌KiKi茶和上海灘聯乘,以「淡菊家居香薰系列」作靈感,推出以「秋.菊」為題設計的特調浮花茶飲。凍菊香薰衣草綠茶調配出來漸變色飲品,內裏除有茉莉綠茶和薰衣草糖漿,還加入原朵金絲皇菊丶原支迷迭香及台灣愛玉,清香甜美。另一款熱飲菊香黑糖溫綠茶,則加入了黑糖和仙草,微暖入心。

經典雞尾酒

香港JW萬豪酒店Bar Q88和本地香水品牌Artisenses合作,於10月8月至31日,酒吧的調酒師Bryson Rivera用經典雞尾酒,配合品牌推出的全新雞尾酒香水系列,包括Whisky Green Tea、Long Island Ice Tea、Gin & Tonic、Pink Vanilla Martini及Mojito。客人惠顧其中1款雞尾酒,可獲贈同款的迷你雞尾酒香水1瓶,先到先得,送完即止。