品牌Crossover　飲品玩花臣

想搶食客的注目，就一定要有Gimmick，就連看似簡單的一杯茶飲或雞尾酒，除了加入不同的食材來配搭，還可以和不同品牌來Crossover，無論是可愛的卡通主題，又或和扮靚品牌聯乘，吸引度即時上升。

可愛男團

茶飲品牌Teaculation+-×茶和卡通品牌合作，推出「Sanrio characters.Teaculation - Thirst for Vacation」，由現時至12月24日，以Sanrio首隊男子組合Hapidanbui的Pochacco、Kerokerokeroppi（ Keroppi）、Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Bad Badtz-Maru（XO）、Hangyodon（水怪）及 Tuxedosam作主角，尖沙咀和旺角分店會於指定時期推出6款不同的限定飲品，包括素食的Pochacco士多啤梨豆乳城堡（士多啤梨豆乳沙冰）、Ahiru No Pekkle薄荷奇幻果園（薄荷柚子沙冰）、Bad Badtz-Maru搞怪黑芝麻撲克迷宮（黑芝麻豆乳奶蓋）等。除此之外，店內還有限定的聯乘精品換購，各位粉絲要留意了。

菊花之香

由現時至11月8日，台灣茶飲品牌KiKi茶和上海灘聯乘，以「淡菊家居香薰系列」作靈感，推出以「秋．菊」為題設計的特調浮花茶飲。凍菊香薰衣草綠茶調配出來漸變色飲品，內裏除有茉莉綠茶和薰衣草糖漿，還加入原朵金絲皇菊丶原支迷迭香及台灣愛玉，清香甜美。另一款熱飲菊香黑糖溫綠茶，則加入了黑糖和仙草，微暖入心。

經典雞尾酒

香港JW萬豪酒店Bar Q88和本地香水品牌Artisenses合作，於10月8月至31日，酒吧的調酒師Bryson Rivera用經典雞尾酒，配合品牌推出的全新雞尾酒香水系列，包括Whisky Green Tea、Long Island Ice Tea、Gin & Tonic、Pink Vanilla Martini及Mojito。客人惠顧其中1款雞尾酒，可獲贈同款的迷你雞尾酒香水1瓶，先到先得，送完即止。