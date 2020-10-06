朱茵組團外遊歎世界　黃貫中想辦法吧做好爸爸

歌手黃貫中（Paul）與朱茵及現年7歲的女兒黃鶯，一家三口罕有出演的內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》終於播映，節目中Paul和朱茵會、洪天明與周家蔚及戚薇一家等幾個星級家庭接受挑戰，其中星媽們組團外遊歎世界，而幾位星爸則要帶住仔女走遍蒙古、雲南、成都、泰國等多個地方，展開「千里尋媽之旅」，考驗爸爸們湊小朋友的能力。

節目甫開始，工作人員測試星爸對子女的了解程度，Paul坦言放過女兒「飛機」。問女兒最好的朋友叫甚麼名字？他想了一想表示不知道，結果Paul是幾位星爸中最低分的一位，難怪朱茵「大呻」：「做媽媽的感受是永遠睡不夠，工作回家，老公總是睡覺的。」

之後星媽團、星爸團及仔女要分開到不同地方拍攝，當朱茵在機場知道要與囡囡暫時分開時，兩人即難捨難離，相擁爆喊，朱茵更眼泛淚光謂：「幾乎95%時間跟女兒一起，她很依賴我，她從沒有在機場送過我機，我能夠感受到她那種情緒，我也挺心酸！」她擔心囡囡要由Paul照顧：「老公未試過一整天單獨帶女兒。」

不過，朱茵的疑慮很快就可以釋除，因為在沒有媽媽的日子，囡囡很快便適應，她與爸爸相處融洽，Paul亦收起平時Cool爆樣，化身為「暖男爸爸」，每朝為囡囡紮頭髮，照顧有加，在旅途中又不時與囡囡唱歌、畫畫，表現溫馨！而幾位星爸亦要「打工」賺旅費，期間Paul做過單車速遞員送貨、賣土耳其雪糕等，令他得到不少新鮮體會。

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