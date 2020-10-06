Nissan JUKE Turbo　1公升的誘惑

造型前衞的日產(Nissan) 首代JUKE早在2010年登場，10年後輪到二代目接棒。輸港新JUKE不單止破格造型進化，更起用一公升細容積引擎，性能提升。

誘惑1：搭載全新開發的1.0L Turbo引擎，採用了沿自GT-R R35引擎缸體鏡面噴塗技術，最大馬力和扭力分別達117PS和180Nm。動力輸出媲美傳統1.8L NA引擎，牌費亦低。

誘惑2：擁有達200Nm超扭力(Over Torque)，在全新七前速濕式雙離合器波箱配合下，當引擎轉速介乎1,750-4,000rpm(只要不是在第1波檔)，能在短時間(最多25秒)額外再榨取20Nm扭力。

誘惑3：跟家族成員Qashqai一樣，由設計到生產都在英國。

誘惑4：車身線條輪廓鮮明，懸浮式車頂採用Coupe式後傾設計，中央設有導風槽，並延伸至尾翼，配上新設計全LED頭尾燈組，造型前衞動感。

誘惑5：車身體積進一步放大，車長及高度分別較前代增75mm和28mm，軸距更有106mm可觀增長，乘坐空間變得闊落。

誘惑6：內裝配備全面提升，納入Monoform單體式運動前座、8吋觸控屏幕(支援Apple CarPlay及Android Auto)、7吋彩色儀錶、附設轉檔撥片的多功能軚環及橙色氣氛燈等。

誘惑7：車載Nissan Intelligent Mobility先進駕駛輔助科技，包括：前方碰撞預警、前方碰撞輔助制動、車道偏離警示、主動式乘坐穩定及主動式循迹控制系統，行車更安全。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直三配Turbo

容積：999c.c.

最大馬力：117ps/5,250rpm

最大扭力：180Nm/1,750-4,000rpm(Over Torque 200Nm)

傳動：七前速雙離合器

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）獨立麥花臣式支柱、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟式、（後）碟式

車身體積：4,210×1,800×1,593mm（長×闊×高）