Nissan JUKE Turbo 1公升的誘惑
2020年10月06日 20:00
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二代目JUKE破格造型再進化，並搭載全新開發1.0L Turbo引擎，性能提升。(胡振文攝)
造型前衞的日產(Nissan) 首代JUKE早在2010年登場，10年後輪到二代目接棒。輸港新JUKE不單止破格造型進化，更起用一公升細容積引擎，性能提升。
誘惑1：搭載全新開發的1.0L Turbo引擎，採用了沿自GT-R R35引擎缸體鏡面噴塗技術，最大馬力和扭力分別達117PS和180Nm。動力輸出媲美傳統1.8L NA引擎，牌費亦低。
誘惑2：擁有達200Nm超扭力(Over Torque)，在全新七前速濕式雙離合器波箱配合下，當引擎轉速介乎1,750-4,000rpm(只要不是在第1波檔)，能在短時間(最多25秒)額外再榨取20Nm扭力。
誘惑3：跟家族成員Qashqai一樣，由設計到生產都在英國。
誘惑4：車身線條輪廓鮮明，懸浮式車頂採用Coupe式後傾設計，中央設有導風槽，並延伸至尾翼，配上新設計全LED頭尾燈組，造型前衞動感。
誘惑5：車身體積進一步放大，車長及高度分別較前代增75mm和28mm，軸距更有106mm可觀增長，乘坐空間變得闊落。
誘惑6：內裝配備全面提升，納入Monoform單體式運動前座、8吋觸控屏幕(支援Apple CarPlay及Android Auto)、7吋彩色儀錶、附設轉檔撥片的多功能軚環及橙色氣氛燈等。
誘惑7：車載Nissan Intelligent Mobility先進駕駛輔助科技，包括：前方碰撞預警、前方碰撞輔助制動、車道偏離警示、主動式乘坐穩定及主動式循迹控制系統，行車更安全。
規格表
車型：五門五座位SUV
引擎：直三配Turbo
容積：999c.c.
最大馬力：117ps/5,250rpm
最大扭力：180Nm/1,750-4,000rpm(Over Torque 200Nm)
傳動：七前速雙離合器
驅動：前置引擎、前輪驅動
懸掛：（前）獨立麥花臣式支柱、（後）扭力桿
制動：（前）通風碟式、（後）碟式
車身體積：4,210×1,800×1,593mm（長×闊×高）