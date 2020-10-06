夜場「醉」出事！莊思敏目撃玻璃樽扑頭驚到腳軟

近日尖沙咀一間酒吧有兩幫人爭執，繼而發生打鬥，更造成傷亡。究竟藝人目擊過最深刻嘅爭執衝突事件又係點樣呢﹖

莊思敏：「我以前試過喺地舖酒吧飲嘢，飲到凌晨兩點幾，有個醉酒男人衝入嚟，跟住攞咗一支玻璃樽扑落我隔籬枱一個男人嘅頭，跟住擾攘咗一陣，初時大家以為兩個人係認識，係尋仇，後來發現原來兩個人係唔識，嗰個男人真係飲醉酒，經過我哋間酒吧去扑咗一個唔識嘅人，嗰時真係驚到腳仔軟。」

蕊蕊：「試過同一班朋友食飯，食飯期間大家都有飲吓酒，但飲大咗兩杯，其中有個朋友同另一個朋友，無啦啦為好小嘅事鬧交，鬧鬧吓就愈鬧愈激烈，當中夾雜粗口，仲有少少推撞，場面都幾混亂，咁可能飲多兩杯情緒又高漲啲，因為都驚有啲咩事，所以成班朋友都拉開佢哋，直頭埋單走人，嗰晚都有啲掃興。但第二日，嗰兩個朋友了解番件事之後，都冇事啦，所以大家飲酒要適可而止。」

Kawaii：「印象最深刻係見到兩間唱片公司高層互打，仲碌地沙。當日係某紅星生日，本地唱片公司高層喺卡拉OK房同佢慶祝，國際唱片公司高層就喺另一間房同佢慶祝，但國際唱片公司高層飲多咗，不勝酒力，指住本地唱片高層鬧，對方即時反擊同還手，我本來諗住勸交，但畀人阻止，國際唱片公司高層仲話要叫人落嚟，跟住真係有十幾個人落咗嚟，後來見到係飲醉酒，所以就冇大打出手。之後我有問番嗰兩位高層事後點，啲人話佢哋之後好似冇事發生過咁，原來飲大咗係會斷片。」

鍾舒漫：「記得之前我去買餸，見到一間舖入面有買餸嘅人同賣餸嘅人鬧交，鬧到成條街都聽到，我唔知係咩原因啦，不過估應該係為錢同貨，佢哋鬧足好耐，指手畫腳，個客想走但又返轉頭，好似有少少唔忿氣一定要贏咁，我再逛多15分鐘，返轉頭見到佢哋仲拗緊，我覺得有乜為呢，買餸都係少少錢，好多時都係為啖氣，人為啖氣係最唔抵，人憤怒時係最蠢，做嘅決定就會好唔理智，如果去到動武死人就太蠢豬啦。」

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