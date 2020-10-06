【渣男磁石】黃子桐遇中東男要求玩一夫多妻

前港姐黃子桐（Rachel）外表甜美，但原來面對感情竟心狠手辣。她在大學主修犯罪學，坦言目的是為了一眼識破人心：「媽咪成日話我太易信人，所以我就想靠自己學識睇穿壞人，從心理同行為上分析一個人好定壞。」愛情易學難精，是否一定要惡補？儘管她已事前「補課」，原以為學識避開爛桃花，但也難逃被愛蒙蔽雙眼、沖昏頭腦的時候，她說：「大學時期有個阿拉伯同學對我有猛烈追求攻勢，當我被佢打動打算同佢一齊時，佢竟然話要結婚。原來佢國家文化係可以娶四個老婆，自此之後，我就唔敢接受異國戀。」

自嘲「渣男磁石」的她，情傷過後對愛情極其不相信，更深信八成以上的男人均是花心動物，因此每次拍拖都不超過三個月，她不諱言：「我覺得男仔始終會出軌，冇辦法對我專一，所以就算拍拖都唔敢太過投入一段感情。」但她強調絕對不會Check男友手機，認為需給予對方足夠的私人空間。

然而直至去年，Rachel自言幸運地遇到世上「少數」的好男人，讓她逐漸開始相信愛情，甚至不再排斥婚姻：「以前我係不婚主義者，覺得女人當自強，但依家都會希望有個家庭，當遇到困難有另一半支持，不過30歲先去諗。」最近日本女星石原聰美突然宣布婚訊，Rachel一直被指貌似聰美，更在《愛．回家之開心速遞》扮演「石原美美子」，說不定她也像聰美一樣突然做人妻呢！

Profile

三圍：34-25-34½

身高：1米68

作品：《娛樂大家》、《愛．回家之開心速遞》

嗜好：畫畫、健身、打機、踩單車、野外探險宿營

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