黃又南做唔到「斷捨離」　搬屋Pack 120箱嘢

藝人黃又南、蘇麗珊及顧定軒等出席電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》首映禮，場面熱鬧。身為男女主角的又南及蘇麗珊近日不約而同搬新居，又南用品竟多達120箱，名副其實的儲物狂，他靦覥表示自己很難「斷捨離」：「搵咗熟朋友幫我手執嘢，但好似由出道至依家嘅劇本，我都有儲埋，仲有自己嘅CD等等，全部都好有紀念價值。搬屋時發現陳果等寫畀我嘅嘢，可以砌仲成幅畫，我終於掛咗喺牆上喇！」

又南表示今次搬遷全因業主賣樓：「我都考慮咗好耐，終於都決定搬大啲，雖然租貴，但都係推動自己努力工作嘅原動力！」蘇麗珊則表示自己最不捨別人寄給她的明信片：「依好少人會寄信嘛。（咁情信咪仲唔捨得？）過咗去返而會掉！」而顧定軒小時候與嫲嫲同住，亦經常被對方斥責「唔掉嘢」：「近排我仲搵返演藝學院嘅手冊，原來寫咗好多嘢喺度，滿載回憶。」

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