小鬼追思會　楊丞琳揭分手真相：是在保護我

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月中猝逝，今晚台北舉行小鬼追思音樂會，小鬼初戀女友楊丞琳、女友峮峮、林俊傑、曹格、許瑋甯、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、柯有倫等近百位圈中好友到場悼念，大家輪流出場表演或說話表達對小鬼的思念，期間穿插播出小鬼的片段，音樂會則由吳宗憲及好友KID主持。

期間播出許瑋甯與小鬼唱K的短片，之後許瑋甯、楊丞琳等高中同學一同出場，許瑋甯眼濕濕提到兩人很愛唱伍佰的歌，亦謂手機入面有太多這21年來的回憶：「鴻升從來沒錯過我們的生日，我們會視訊，最後一次視訊是我生日，我們從高中15、16歲就認識，一起長大，說好從大人變老人。」她又謂現在鴻升離去就像一塊拼圖少了一塊不整齊，但他們扛得住，期間更忍不住眼紅紅哽咽。

緊接楊丞琳唱出《只能想念你》，表現堅強的她坦言覺得很荒謬：「不知道鴻升聽不聽到、不知他來不來，其實今天來之前我猶豫非常長的時間，大家知道我們在高中有非常純的戀愛，但我怕我說甚麼大家會往那方面想，其實很多人不知當愛昇華去友情、家人是甚麼樣。」她又坦言兩年前的今日小鬼擔任其高雄巨蛋演唱會的嘉賓：「所以我今天來還他人情，雖然我給他紅包都不少，我會永遠想念他。」之後吳宗憲問她為何當年分手，楊丞琳坦言是她提出分手：「鴻升只是在保護我，他亂講，我們是深深的友誼。」