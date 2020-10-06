黎耀祥朱敏瀚爭做拳王　姚子羚變身「最瘀」女神

無綫新劇《拳王》將於十月中開拍，演員包括黎耀祥、姚子羚、朱敏瀚、蔡潔、黃子恆及張振朗等，由於疫情關係，劇組日前已秘密進行造型活動，多位要角都飾演拳手，黎耀祥、姚子羚、張振朗、黃子恆等更打到飛起，雖然他們之前拍過不少打戲，可謂經驗十足，但泰拳就很少接觸，故趁有時間，都找師傅上堂練習，惡補一番。

子羚與黃子恆現時忙於為邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》埋尾，但仍抽空練習。子羚到拳館跟冼林沃師傅「補鐘」，更練到腳背瘀了一大片，相當誇張，她說：「其實練拳時冇瘀，係練完之後我要試沙包，點知我揀咗個勁硬嘅，踢一腳即刻腫咗，師傅即刻幫我推散佢（瘀血），所以散開瘀咗一大撻，依家仲瘀緊，我不嬲都係豆腐肉嚟！」

由於打拳要有足夠體力及氣力，女神子羚話要做番「跑友」練氣：「泰拳好多唔同走位，講節奏，打一陣已經好CHUR！」為了配合角色，她還要剪短頭髮，由於現時拍緊另一套劇，要連戲，所以造型當日要戴上假髮示人。

之前於劇集《反黑路人甲》中做打手的朱敏瀚今次都要打拳，他謂：「我有練過幾次拳，今次比上次打得仲多，主要都係同振朗打，有一場要同佢打擂台，我哋喺未開劇時已經搵健身同拳擊教練練習，所以好期待。」

而子恆坦言仍未有時間操練：「今次係做拳手，理論上比《機場特警》操得仲甘，之前有時間我都有去運動場跑步練拳、練氣。」