Q：本人二十多歲，十天前和女朋友親熱後，她說我有包皮過長，龜頭有異味，便用落妝綿塊、棉花棒和酒精幫我清潔，推了白色污漕東西出來。後來可能是清潔得太入，棉花棒曾伸入尿道口約1cm，之後我開始不適，以為是酒精刺激皮膚便沒理會。後來開始小便痛，剛去完又想去，於是自行服用抗生素，兩天後感覺好轉。可是現在又再痛，而且更加嚴重，還有發燒發冷、排尿痛、無力排出和三角位置疼痛等。本人感到十分辛苦和擔憂，會不會自行痊愈？

Matt

A：把異物放進尿道口，就算目的是為了自行清理穢物，也有可能因手法和衞生不當而引致損傷和與微生物進入體內，微生物成為病原體，侵襲男性的性與生殖器官引起炎症。

閣下早在初期開始感到尿道不適，其實應向醫生求診，不應胡亂服用抗生素。現時閣下飽受痛楚煎熬，更已出現發燒發冷等症狀，千萬不要抱着僥倖心態誤以為炎症可自行痊愈，這只會令病情惡化，痛苦不止。

尿道、前列腺、膀胱、腎臟、輸尿管是構成男性泌尿系統的各大重要器官。尿道首當其衝受到感染，病原體大舉朝着泌尿系統內部入侵，上述器官容易逐一受感染，節節敗陣，下一泌尿關卡便是前列腺。閣下甚有機會患上了急性細菌感染前列腺炎，其不適症狀屬突發性，包括發燒、畏冷、關節痛、下背痛、會陰疼痛、睾丸和陰莖疼痛、尿頻和排尿疼痛、尿瀦留、射精疼痛等。

前列腺炎有3種感染途徑，（1）尿道感染，病原體經由尿道進入前列腺，不安全性行為、尿道炎、性病、病人插入尿導管等皆為高危因素。（2）病原體以皮膚、呼吸道、扁桃腺等為媒介，進入血液流往前列腺引起炎症。（3）淋巴系統感染，先是與前列腺所鄰近的腸道（如直腸和結腸）、膀胱、尿道等部位發炎，病原體繼而進入淋巴管，再令前列腺受到感染。閣下所遭受之侵襲情況，主要屬第（1）途徑。

閣下務必從速看醫生，確定炎症位置所在。急性細菌感染前列腺炎，患者約需接受4星期左右的藥物治療，治療期間多放鬆自己，有充足睡眠，多飲水，戒煙，忌飲用含酒精或咖啡因飲品，忌食辛辣及煎炸食物，避免穿緊身褲子，不宜久坐以免壓住前列腺，性行為方面亦需暫停。切勿諱疾忌醫，若炎症惡化為慢性細菌感染前列腺炎，痛苦更多，更難斷尾。日後不要把異物放進尿道，避免再遭感染。

李偉儀