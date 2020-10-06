《C9特工》馬國明使冧功搞喊高海寧誘回家

無綫劇集《C9特工》今集講到馬國明因掛念老婆高海寧（高Ling），走去搵黎諾懿追問老婆下落，但不成功，及後馬國明獨自於街頭失魂落魄，差點被車撞倒，遠處的高Ling見狀一度想現身幫忙，但最後仍忍住心，繼續與諾懿拍住上「行動」。

而簡淑兒就堅持參選業主立案法團，落足力四圍拉票，選舉當日，劉主席派人打劫烘焙工房，綁起簡淑兒與媽咪，後來被到訪的朱敏瀚發現，但最終仍遭主席手下丟入車尾廂，幸好高Ling與諾懿於緊急關頭現身，二人戴上頭套救走敏瀚。

另邊廂，馬國明主動出擊尋找高Ling，當得悉高Ling行動地點有意外發生，即向警方發狂大叫要搵老婆，突然他收到高Ling來電，雖然馬國明不停遊說她回家，又表示很掛念她，令高Ling感動流淚。

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