陸詩韻唔接受換妻：對我嚟講太新潮！

藝人陸詩韻擁有自家美容品牌事業，但仍活躍於娛樂圈，雖然之前拍過不少劇集，但真正最多戲份的，算是現時ViuTV播映中的劇集《熟女強人》。劇中她演一名紅酒商，如現實生活中一樣，都是一名女強人，不同的是劇中已婚，老公劉浩龍乃一名婦科醫生，二人多年婚姻一直很美滿，不過之後因為性生活不協調，故於雙方同意下，以換妻方式嘗試解決問題，刺激夫婦之間的火花。

詩韻受訪時坦言現實中接受不到換妻，拍攝前她曾經做過資料搜集，發現外國有不少案例，她說：「我未必可以咁大方，鍾意一個人唔會鍾意畀其他人享用。（有冇問身邊朋友會否接受？）我有問過，佢哋雖然冇試過，但內心係接受嘅，嗰對朋友都結婚十幾年，互相好信任對方，佢哋都覺得如果可以刺激到對方，不妨一試，可能會有番戀愛感覺。（會否投入咗其他人身上？）都有咁嘅可能，玩出火都未定，所以互相要非常信任、大方先可以做到，我要做呢個角色，要嘗試領略呢種感覺，不過對我嚟講太新潮！」

說到劇情有提及成功女人背後的顧慮，問到她的顧慮？她說：「我係一個不斷要求自己向前嘅人，永遠唔會滿足現狀，若果今年定咗要做100萬生意，如果半年內已經做到，我就會Set 1,000萬，做唔到就覺得自己好差，呢個係我嘅問題，可能我唔識欣賞自己，成日只會見到自己嘅不足，但近呢兩、三年同人傾偈多咗，佢哋話其實我已經好好。」

詩韻多年前受過情傷，誤信別人，有一段時間完全避世，她現時一步一步尋回自己：「有段時間我成日匿埋，懷疑自己係咪有抑鬱症，跟住我去睇心理醫生，醫生開藥畀我，話我冇嘢，只係自我要求過高，睇咗三千幾蚊，佢開嘅只係安眠藥，我好清醒，原來我係冇事嘅。」詩韻指對自己要求高全因受過情傷，太投入未必能抽身，所以現時不會太依賴別人，提醒自己不可重蹈覆轍。

至於生意與幕前工作，她坦言要自己享受拍劇，要分配一定分配到，「係有壓力㗎！不過好享受成果，有得玩，再辛苦啲，角色再有發揮啲，我係好想繼續拍戲嘅！雖然拍完通頂返屋企都要Check Email、分貨，但呢個係我責任。」疫情關係社會經濟下滑，幸而詩韻的美容事業發展相當不俗，於三月時更成功月賺超過100萬，這個成績，都是她個人努力得來的回報。至於感情方面，她希望有一個穩定伴侶：「但我並冇結婚嘅念頭，我鍾意小動物，不過如果另一半想要小朋友係可以嘅。（依家唔急？）有了解嘅朋友，依家個心都係擺喺事業多啲，以前經歷話我知要愛錫自己多啲。」

《熟》為詩韻入行以來最多戲份的一套劇集，講到劇中有不同年紀的女演員，問到大家會否有猜忌？詩韻坦言大家合作很開心：「我同杏兒多年前拍過《當狗愛上貓》，杏兒又畀咗好多鼓勵我，幫我分析角色，好多人會話女人劇會勾心鬥角，但我哋完全冇，依家大家都有約出嚟食飯。」

服裝:Youman Suen

場地:Waterfront Bar & Terrace at Harbour Grand Kowloon

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