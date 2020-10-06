「晶女郎」鍾采羲臨門撻Q　待嫁變分手

32歲的前「晶女郎」鍾采羲（Iris）的婚紗晚裝今年5月曝光，盛傳年底與圈外男友拉埋天窗，當時她指是美麗誤會，但承認與男友感情穩定，今日發現她8月申請的擬結婚通知書，通知書上寫着其原名鍾永慧，未婚夫叫張顯琛（Adrian），現年34歲，二人都未有報上職業。Iris被追問結婚一事，卻驚爆與未婚夫已分手，她說：「依家分開咗，唔會回應咁多。」她透露申請註冊結婚是早前的事，如今婚禮已取消成過去，並多謝大家關心。

Iris的未婚夫是其舊同學，雙方拍拖一年多，分手因性格不合，她再接受訪問時說：「自己唔適合拍拖，我哋又唔細，應該係結婚為目標，但係大家唔夾。（結婚問題？）唔關結婚事，我都唔想結婚住，所以唔可惜，相士話我遲婚，要35、6歲。」她覺得拍拖很浪費時間，並說：「自己做唔到嘢，又影響心情，自己都未掂仲要顧另一半，搞唔掂，本身我係問題少女啦，又比較情緒化，需要人照顧同幫忙，依家唔知係咪年紀大，發覺𡃁仔唔係幾啱我，除非搵到個成熟男幫我分擔，感情嘢都係順其自然。」

飽受情傷的她更受家人和健康的打擊，早前接受「通波仔」手術的50歲鍾媽媽，再被發現同一位置出現血管栓塞，要打薄血針救命，情況危急，令她極為擔憂，禍不單行，她驗身發現也患家族遺傳高血脂疾病，醫生診斷她好大機會到了媽咪的年紀時要通波仔，自認為食的她要戒掉所有高膽固醇的食物，雖然醫生建議食藥，但她抗拒，寧願控制飲食，她說：「媽媽身體係最緊要，我會注重健康，其他嘢都好小事。」

場地：Floom Floom

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc