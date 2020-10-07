擬父女拍真人騷　劉愷威楊冪鬧僵！

內地「劇集女王」楊冪與劉愷威於2011年合作內地劇《如意》定情，經歷相戀、結婚、生女，卻敵不過「七年之癢」，年多前離婚收場。雖然夫妻緣盡，但他們明言會共同照顧及撫養囡囡「小糯米」，由夫妻變成親人。

自此「小糯米」留港生活及讀書，主力由劉愷威及爺爺嫲嫲劉丹夫婦悉心照顧，楊冪則繼續在內地搏殺，但百忙中亦為囡囡抽空，兩度秘密來港參加其運動會及5歲生日會。雖然今年因疫情關係未能來港為囡囡慶祝6歲生日，但據知身在內地的她亦經常透過視訊維繫母女情。

「小糯米」表演零怯場

惟最近有傳楊冪與劉愷威鬧不和，導火線是有內地綜藝節目以銀彈力邀劉愷威偕「小糯米」亮相。有指其工作圑隊對此心動，認為親子節目在內地大受歡迎，亦可藉此機會讓「小糯米」提早見世面，了解父母的工作。

加上劉愷威去年曾與女兒在學校的周年晚宴上同台溫馨合唱，「小糯米」盡得父母真傳，毫不怯場，獲得全場掌聲。而劉愷威與一眾港星父母理念相近，對子女的曝光抱順其自然態度，即使湊女返學放學時遇到記者，亦鮮有出手遮掩囡囡。

怕囡囡露「全相」

不過，楊冪卻持相反意見，她認為女兒的安全是為人母親的底線，在「小糯米」思想未成熟前不宜過早曝光，擔心她因父母關係「被迫」接觸娛樂圈，影響日後成長及心態。因此，每當有傳媒拍照，楊冪例必用手遮擋，慎防囡囡露「全相」，未離婚前更曾在訪問中決絕表示：「有人問我帶寶寶上真人騷，我說一輩子都不會，打死都不會。我已經沒有甚麼秘密了，但希望好好保護家庭。」除了「禁樣令」外，楊冪亦嚴防「出賣」囡囡的聲音，之前拍節目時被安排與囡囡通電話，其表情相當「委屈」，事後直言：「如果可以不打這個電話，我當鏡頭前卸妝一萬遍都行！」

自爆彼此欠情趣

楊冪與劉愷威就帶囡囡亮相綜藝節目一事鬧得不快，而他們做了5年夫妻，其實「同床異夢」亦早就有迹可尋。劉愷威曾指楊冪「甚麼都好，只是太忙，經常不在家。」亦說過婚後工作方面可以放慢腳步，只要有溫暖的家庭就有安全感；反之楊冪的安全感全來自工作，婚前一年接拍七、八部作品，最疲倦時可以站着睡覺，做了人妻及人母後事業心依舊未變過。楊冪又曾自爆與劉愷威之間欠情趣，不會為對方點菜，買衫亦各顧各。

對於被指與前妻關係僵化，身在內地的劉愷威似為「家庭幸福」讓步，表明無意參加親子節目：「從頭到尾都冇諗過帶囡囡亮相節目，亦冇（同前妻）反面，只想囡囡開心同快樂咁生活。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc