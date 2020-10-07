吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、出行

忌：詞訟、動土、飾牆

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 對需要幫助的朋友，不能坐視不理，卻又分身乏術，向其他朋友求助吧！

牛：↓ 是日沖煞，一早安排好的假期行程，會因一些突發事情而阻礙你的計劃。

虎：→ 朋友的意見雖然未必有用，甚至可能浪費你的時間，但你也應尊重對方。

兔：↑ 新事務帶來新機遇；你有表現機會，一切的辛勞都可為未來發展鋪路。

龍：→ 今天是完成某些事情的關鍵日期，遇到問題，必要開口問個清楚明白的。

蛇：→ 失而復得的感覺，令你開心了大半天，對珍貴的人和事，宜好好愛護。

馬：★ 伴侶是你生活的動力來源，好好的和他溝通及相處，對各方面都有幫助。

羊：↓ 替朋友工作是件苦事，因你太隨和的性格令你產生了很多不必要的煩惱。

猴：→ 有些誤會是你無心種下的，不要只顧面子，只要三言兩語便可化干戈。

雞：→ 與朋友對話要保守應對，減少短兵相接的情況，忍一時之氣免傷和氣。

狗：→ 平靜的心靈幫你度過難關，對工作重新檢討過往的得失成敗，能獲好處。

豬：↑ 多替朋友分憂，令人感動，對方未必即時可報答你，但總會記得你的好。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：財運不穩，約會、娛樂，以及子女、伴侶等方面開支或會較大，宜多加節約。

金牛：人氣及情緒略為不穩，家庭及事業運稍遜，多注意待人接物態度，將有助成事。

雙子：精神稍遜，辭令及集中力不穩，在學和在職朋友，宜多加用心和注意人際關係。

巨蟹：社交稍遜，財運略為不穩。聯誼會友等開支或會較大，小心處理朋輩金錢事宜。

獅子：人氣不穩，宜多加自律，嘗試保持開朗。事業及戀愛運稍遜，多包容有助維持。

處女：身心狀態一般，或會易感疲倦。固有問題或會較易浮面，宜多注意健康情況。

天秤：社交、親子及戀愛運稍佳，人事變動或會較頻，宜小心處理溝通及合作等事宜。

天蠍：事業及戀愛運雖然回升不少，卻仍帶點點不穩，若遇有阻力，更要多加放鬆。

人馬：社交及工作運回升不少，惟體能稍遜，工作壓力或會較大，宜多放鬆爭取休息。

山羊：親子及感情關係頗費心神，宜多予耐性及關懷身邊人，注意溝通及保持聯繫。

水瓶：人氣、體能及情緒不穩，家庭及戀愛運一般，與家人、伴侶相處，宜多予耐性。

雙魚：精神稍遜，身心狀態略為不穩。處理文書、傳訊、運輸等工序時宜提起精神。

預測：國際局勢將較緊張，月中後或出現較多衝突。