信興廚藝中心【法國名廚烹飪班】泰山自煮正宗法國菜

【營業資訊】法國菜式一向給人高貴精緻的感覺，但其實運用簡單的食材，你都可以在家中煮一頓法國菜式。現在毋須遠飛海外，信興廚藝中心特別邀請到星級廚師-泰山，他將會教授大家如何烹調精緻的法國菜，更會分享烹飪小技巧及煮食心得，讓你在家都輕鬆煮出法式料理。

牛排配鵝肝是一道在各個法式餐廳很常見的料理，淋上傳統的法式紅酒醬汁，簡直美味到犯規。法式洋葱湯是超經典的法國菜，泰山自煮法式料理將會教授大家非一般的洋葱湯，加上味噌，味道層次更豐富，配上香脆可口的法包，簡直是完美的法國大餐體驗。

另外，泰山會教授大家利用法國大廚的技巧，烹調脆皮的鱸魚柳，脆皮和魚柳都充滿着檸檬和牛油的香味，還配上一個材料豐富的香草飯。另一道配菜是一道常見的小食，來自意大利的炸飯糰，泰山教的是田園風味，味道清新且不油膩，配上法國主菜一同享用更是絕佳配搭。想學煮不平凡的西餐的你，千萬不要錯過。

泰山自煮法式料理

實習菜式：羅西尼牛排(牛排+鵝肝)配法式紅酒汁、味噌法式洋葱湯

導師：泰山

課程日期：2020-10-11 (周日)

課程時間：下午3:00 – 5:30

泰山皇牌法國菜

實習菜式：檸檬牛油脆皮魚配香草飯、田園意式炸飯糰

導師：泰山

課程日期：2020-10-15 (周四)

課程時間：下午7:00 – 9:30