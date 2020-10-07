EMA提名公布！Lady GaGa橫掃七項提名威到盡

全球樂壇盛事2020年MTV歐洲音樂頒獎禮（EMA）將於下月在瑞典施德哥爾摩舉行，而提名名單昨日公布。結果美國百變天后Lady GaGa橫掃7項最多提名暫時領先！

GaGa除了爭最佳歌手以及MV之外，亦提名最佳歌曲、最佳流行歌手等獎。而僅次於GaGa就是加拿大天王Justin Bieber與韓國人氣男子組合BTS（防彈少年團），他們各獲5個獎項。其中Bieber與GaGa、Miley Cyrus、Harry Styles和Dua Lipa等爭最佳歌手獎。而BTS則憑hit歌《Dynamite》與GaGa、Ariana Grande兩大天后首次合作的歌曲《Rain On Me》爭最佳歌曲獎。

除了BTS之外，另一人氣韓國女子組合BLACKPINK亦憑與美國小天后Selena Gomez合作的新歌《Ice Cream》提名最佳合作獎。此外，BLACKPINK亦與BTS爭最佳組合獎和最強大fans團隊獎。而早前被爆與老公Offset婚變的饒舌天后Cardi B亦獲最佳HIP HOP提名。