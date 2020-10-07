《末代皇帝》翻Hit　有咩人演過溥儀？

由已故意大利電影大師貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）執導的鉅作《末代皇帝—溥儀》（The Last Emperor）上映32年後近期於世界各地重映，其中5月時在台重映時更票房大賣。《末》帶紅男主角尊龍（John Lone）之外，亦令溥儀的事跡成為電影及電視爭相搶拍的題材！除了尊龍，多位華人影星都在影視作品中演過溥儀。

查實早於貝托魯奇開拍《末》之前，香港大導演李翰祥早於80年代中已在《火龍》中講溥儀晚年的事跡，梁家輝更憑溥儀一角獲香港金像獎影帝提名。而中國著名男星姜文亦於同期在電影《末代太后》中飾演溥儀。至於劇集方面，溥儀一角亦在多部中港劇集中出現過，多位男星包括陳道明、嚴秋華、李亞鵬、趙文瑄甚至是朱敏瀚等都演過不同時期的溥儀。

溥儀細佬情史被拍成日劇

溥儀除咗成為爭拍對像之外，溥儀細佬溥傑的事跡亦曾於2003年被日本朝日電視台拍成日劇《溥傑與皇妃》。並找來兩大紅星竹野內豐與常盤貴子飾演溥傑與日籍太太嵯峨浩，而江角真紀子則飾演川島芳子。至於溥儀就由內地男星王伯昭飾演。竹野內豐當年為了個角色而學講普通話。

尊龍去咗邊？

憑《末代皇帝—溥儀》走紅的美籍華裔影星尊龍原名吳國良，是土生土長的香港人。尊龍自小學習京劇、舞蹈及武術，林正英、董瑋、惠天賜等是他的師兄弟。年輕時移居美國並在當地發展演藝事業，主演過多部電影包括《冰人三萬年》（Iceman）、《龍年》（Year of the Dragon）、《末》、《魅影奇俠》（The Shadow）、《火拼時速2》（Rush Hour 2）以及《蝴蝶君》（M. Butterfly）等，當年除了在歐美走紅之外，更在日本大受歡迎並於當地出埋唱片。現年67歲的他自從2007年拍完動作片《搏激戰》（War）之後已再沒有在幕前演出，過着半退休生活。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc