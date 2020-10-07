遺作劇集落幕　松岡茉優笑等三浦春馬歸來催淚

三浦春馬生前最後接拍劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》昨晚大結局。

30歲日本男星三浦春馬，於7月18日在家中自縊身亡，其遺作劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》，昨晚播出第4集大結局，平均收視有10.9%。劇集最終交代女星松岡苿優飾演的玲子，在家等待男主角慶太回來，場面催淚，令劇集的Hashtag一度登上社交網的世界熱搜冠軍。

三浦生前最後接拍的TBS電視台的《錢》，臨終前一日仍為劇集拍攝，並已完成3集內容。他猝逝後，令劇集險難產。但在影迷要求下，電視台決定更改劇本，原本8集改為以4集形式完結，讓原班演員完成餘下部分，讓觀眾可以欣賞到三浦在幕前的最後演技。

大結局交代三浦飾演慶太外出後遲遲未歸，松岡飾演慳妹會計玲子在伊豆與父親相隔10年再會後，回家抱着馬騮公仔通宵等待對方回來。三浦生前好友三浦翔平飾演的早乙女，笑着表示：「真是個自由的傢伙」，而慶太的母親拿起他的外套：「媽媽永遠都是你的忠實粉絲。」劇集尾聲時，屋外傳出開門聲，玲子微笑着迎接早上回家的慶太，劇組播出露出燦爛笑容的三浦畫面作結，配上字幕：「春馬，永遠愛你。台前幕後敬上」。

三浦離世後，近日有傳他拍攝《錢》劇時，疑遭幕後兩名導演平野俊一及木村尚以權力欺凌，受到網民留言追擊。木村尚前日在社交網否則欺凌傳聞，並宣布暫停更新社交網。