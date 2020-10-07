【星星蜜語】以不變應萬變　沉着應戰走更遠

由現在至10月22日，社會整體氣氛和各行各業漸漸平穩下來。眾人開始為年底的各種計劃和賺錢機會密鑼緊鼓。社會上沒有急劇變化，人們可以安穩地重新建立自己的生活。好好儲蓄資源，凝聚人力，廣結善緣，當中能找到可長遠幫助彼此的貴人。人們並沒有寄望很遠，只踏實做好分內事，一步步積累而上更穩當。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

很多事務都要靠自己，身邊沒有充足的資源幫助。你本身的智慧和能力讓自己有把握做到更多，只要不急進，妥善計劃，循序漸進，總會達致成果。

金牛座、處女座、山羊座

穩健行事是你們一向的作風。這段期間你們會顯得更加保守，好好保護自己，讓自己手中的資源不會白白的浪費和被竊取，但過於保守就稍欠行動力。

雙子座、天秤座、水瓶座

好運來到，是為自己儲蓄財富、資源、人脈的好時機。好好施展自己的能力，善用時間，為自己和其他人服務，你會賺取更多，因為你們是最幸運的。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

雖然沒有大作為，有時你們顯得比較安逸和放鬆。這段日子好好思考和探索自己內心真正所想要的，審視一下手上有多少資源和貴人，輕鬆地計劃未來，同時愉快地享受生活。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）