梁雪瑤為圓獨立歌手夢　慳妹錢上身捱飯團

前亞姐梁雪瑤（Sheryl）為圓歌手夢，自資推出第一首個人單曲《二人總比一人好》，面對樂壇巿道低迷，自知前路會有不少挑戰，但她都堅持走下去，更積極去學彈琴自我增值。日前在中環見到Sheryl走入投注站，逗留了20分鐘才出來，之後沿路行去石板街，在街邊檔一些特色服裝、七彩假髮，她左摷右摷，但似乎不合心意，未幾走到巴士站等車，她從手袋拎出飯團，拉下口罩大啖咀嚼，不消2分鐘已經隊完。

Sheryl被問到發達夢，她笑說：「如果真係中咗六合彩都好呀，可以幫補吓我呢排做歌嘅錢，睇吓運氣啦，唔中咪當做善事。」自資出歌的她感恩有好多贊助幫手，已經為她慳到少少錢，她說：「藝人出鏡啲衫比較多，有贊助最好，冇咪上網買或者去舖頭搵啲平靚正，有時工作太忙，求其食啲就算，我都食得慳，但間中都會食餐好嘅慰勞吓自己。」

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