《侏羅紀3》因新冠肺炎撤檔押後一年上映

繼《蝙蝠俠》（Batman）宣布因疫情而押後一年上映之後，環球電影公司亦宣布系列大作《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）撤檔，由原定來年夏季上映押後一年至2022年6月10日上映！

而《侏》導演Colin Trevorrow亦於社交網宣布消息並公開今集首張海報，並留言說：「過去3個月，我與非凡的卡士以及團隊合作一部期待向世界分享嘅電影，或許我哋要等稍長時間，但係值得嘅。讓大家保持健康同照顧彼此。」

《侏》與其他電影一樣3月時因疫情而停拍，但7月在英國Pinewood片廠復工首日即有幾名員工被檢測到新冠病毒呈陽性，影片隨即再度停拍。隨後加強防疫，電影公司制訂一本107頁的安全手冊，詳細列明所有安全規則包括工作人員抵達片場要接受紅外線量度體溫及餐廳會提供真空包裝的飯盒等。單是花在防疫工作已高達4,000萬港元。影片至今仍未拍竣，有指還有三周時間才完成拍攝工作。

新一集《侏》除了前兩集男女主角Chris Pratt與白麗達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）之外，亦有《侏羅紀公園》（Jurassic Park）三位元祖演員森尼爾（Sam Neill）、羅娜甸恩（Laura Dern）、謝夫高拔林（Jeff Goldbum）助陣。