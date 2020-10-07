期間限定　美味搶先嘗

想食好西，就要把握時間，偶然坊間的餐廳或品牌都會推出期間限定的店舖或美味，吸引客人搶先品嘗的欲望，近日坊間不但有網站化身期間限定的實體店，亦有餐廳推出各款限定親民美食，大家睇啱就好出手，以免買唔到飲恨。

創意本土曲奇

曲奇網店Cookie Vission由即日至11月底於尖沙咀開設期間限定店，店舖以舊美食車造型亮相，除了有經典的榛子醬曲奇、三重朱古力曲奇、葡撻曲奇、Funfetti芝士蛋糕曲奇和抹茶夏威夷果仁白朱古力粒曲奇5款熔岩軟心口味，還推出2款新的港式味道，包括10月供應的港式奶茶焦糖燉蛋曲奇和11月有的雞蛋仔曲奇。每個月的第1日，頭25名的客人可獲贈新口味試吃，配合店內自家製作的冰滴咖啡，味道相當夾。

快閃朱古力撻

快餐連鎖店KFC由現時至11月4日和KITKAT合作，於指定分店推出期間限定的脆脆朱古力葡撻及脆脆朱古力鬆餅，前者以酥脆撻皮配上流心朱古力，外脆內滑溜。後者有濃厚的朱古力味道，用作早餐或下午茶均可。另外還推出2款限定套餐C1經典巨盒及C2重量巨盒，客人選購其中一款套餐，可得到朱古力迷你裝及優惠券，若然出示指定店舖的收據，還有現金折扣優惠。

茶飲消滯

純素珍珠奶茶品牌Mother Pearl於即日至10月31日推出中秋節後限定的「追月纖茶四重奏」，包括選用杏仁奶和奇亞籽等的圓貝之戀，雪燕加西柚肉和山楂乾等沖泡雪燕山茶，粉紅椰子水沖泡的圓貝抹茶及富椰子脂助的瑰荔茶霧，可以消除狂食月餅後的膩滯。於指定外賣平台選購，可獲低至89折優惠，店內選擇則可用同價升級至大杯裝。

夠薑蛋糕

蛋糕連鎖店ITALIAN TOMATO在這個秋季，除以當造的水果如香印葡萄、甘栗以及赤肉蜜瓜等來做秋季蛋糕外，還和老字號的新亞薑糖合作，以本土的番薯糖水作靈感，由現時至11月15日推出限定的日式薑糖番薯慕絲蛋糕，燒番薯慕絲加海鹽焦糖忌廉，內裏還有用薑炒香的蜜梨肉，表面再加一層日本鹿兒島紫薯蓉，香甜度十足。現時購買原個日式薑糖番薯慕絲蛋糕，可獲新亞薑糖小盒薑糖或新亞火山薑糖（數量有限，送完即止）。