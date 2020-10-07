珍藏過千　古董波鞋收藏家：之後可以點？

波鞋與日常生活息息相關，但香港有一位收藏家，自從在日本裏原宿購入一對adidas GAZELLE後，便燃起收藏波鞋的熱誠，現時更將波鞋存放於有長期恆溫的房間內，以防濕氣令波鞋老化，相當認真。

古董波鞋收藏家Eddie，多年來購入近一千對波鞋，他表示收藏波鞋可以從多個角度出發，例如是依不同地區目錄的鞋款收集。「見到唔同地區嘅目錄，例如法國同西德，就想成個系列都儲齊。」他亦提到可以從系列的變化入手，擴大收藏量。

Eddie收藏的波鞋款式多不勝數，包括76年「滿地可奧運會」系列及不同年代的STAN SMITH，用料及款式會隨時代等因素改變，被問到會否穿古董波鞋外出，他坦言寧可買現行款式，也捨不得穿上珍藏，他亦表示現時不會考慮變賣，但他笑言有思考過自己將來收藏品的出路。「一係去拍賣行拍賣，一係捐畀資料室，因為佢哋都唔齊款，有時會問我哋借嚟復刻。」

adidas SUPERSTAR系列歷年來推出過多個版本，當中全新、熱門碼數的vintage款在日本市價約值一萬港元，而與PRADA合作的款式零售價約四千港元，他亦提及現時一般發行的版本鞋身較平滑，最後他表示鞋碼及翻新程度會影響波鞋的收藏價值。