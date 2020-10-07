石原聰美結婚向患癌母親報恩！婚宴傳明年3月舉行

33歲日本女星石原聰美於10月4日宣布閃婚，與一名同齡的上班族圈外男子結婚。據事務所透露，由於兩人價值觀相同，所以拍拖1年就閃婚。據知今次推動聰美閃婚的另一動力，是來自聰美的母親。

據知，聰美在拍拖時有嚴格規則，如果一年內對方不求婚就分手，當日她與IT企業社長前田裕二分手，就是因為婚姻價值觀不同。聰美設定拍拖一年內決定結婚的規則，最大原因是她的母親患有癌症，她今年一月曾在節目透露母親正同病魔戰鬥。聰美的父母已超過70歲，親子關係非常好，聰美對父母亦相當孝順，由於母親的身體狀況近年出現變化，她覺得是向父母報恩的時候，她結婚的意願便愈來愈強，她希望父母看到女兒與相愛的人幸福地生活，於是做了這個決定。

聰美在宣布結婚的親筆信中，曾表示她跟未來夫婿對孝順父母的想法是一致的，彼此會照顧自己的家庭，同樣認為與家人一起的時間是最重要。她表示當第一次見到未來夫婿的家人時，感到很溫暖和放心，感動得流下眼淚，很想和這個家庭一起生活。

有報道指聰美可能下月同另一半註冊結婚，由於明年3月後要拍劇，她計劃開拍前於3月舉行婚禮，婚後會生兒育女。