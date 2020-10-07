羅拔唐尼悼念結他之神Eddie Van Halen

有「搖滾結他莫扎特」之稱的美國神級結他手Eddie Van Halen昨日因喉癌併發症於加州一醫院離世，享年65歲，震驚搖滾界！

他亦是美國著名搖滾樂隊Van Halen創組人兼成員，而一眾搖滾界猛人都有留言哀悼Eddie，其中Kiss成員Gene Simmons稱Eddie是結他之神，Van Halen樂隊前主音David Lee Roth與現任主音Sammy Hagar亦有於社交網貼合照留言哀悼。其中在2007年頒獎給Eddie的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）都有於社交網貼上Van Halen樂隊的Logo並留言指自己冇言，稱他是傳奇與結他英雄。

據知患喉癌多年的Eddie過去一年多次進出醫院，最近接受化療。有指他死前72小時病情急轉直下，癌細胞擴散至腦部同其他器官。而Eddie曾相信自己是因為20多年來長期擔住┌鐵造的「guitar pick」（結他撥片）才導致患喉癌。

Eddie於荷蘭出世，少年時代隨家人移民美國。72年他與兄長Alex及David Lee Roth等人成立Van Halen。Van Halen於2007年打入搖滾音樂名人堂，而2012年Eddie被雜誌選為音樂史上百大結他手第一位。Eddie多年來與不少音樂巨星合作過，其中已故巨星米高積遜（Michael Jackson,MJ）經典金曲《Beat It》那段結他solo都是由Eddie演奏！